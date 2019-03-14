СМИ: США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

Министерство обороны США собирается провести испытания запрещенной крылатой ракеты наземного базирования после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом стало известно агентству Associated Press из неназванных источников, сообщает РЕН ТВ.
Как отмечает Ura.ru, испытания намечены на август, когда Вашингтон планирует окончательно разорвать договор РСМД. Предположительно, радиус действия ракеты составляет тысячу километров. В ноябре могут состояться испытания баллистической ракеты с радиусом действия 3-4 тысячи километров.
По утверждению источников Associated Press, новые крылатые ракеты могут быть развернуты в течение полутора лет, отмечает Газета.ру. Ранее президент РФ Владимир путин заявил, что Москва примет ответные зеркальные меры в случае выхода США из ДРСМД.
Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил в эфире Первого канала, что Вашингтон вряд ли пойдёт на компромиссы в вопросе ДРСМД. Как передает RT, по словам дипломата, все решения по этому договору были утверждены Белым домом ещё до момента объявления о выходе из него.
В связи с этим, «Известия» напоминают, что 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД под предлогом нарушения положений договора Москвой. Речь идёт о российской ракете 9М729, дальность которой якобы выше определённых договором норм. Минобороны РФ опровергло эти обвинения, однако США не вняли аргументам.
4 марта президент РФ Владимир Путин в ответ на демарш Вашингтона подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН назвал патовой ситуацию с ДРСМД и выразил сомнение в возможности новых договоренностей в этой сфере.