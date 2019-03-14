СМИ: США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

Министерство обороны США собирается провести испытания запрещенной крылатой ракеты наземного базирования после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом стало известно агентству Associated Press из неназванных источников, сообщает РЕН ТВ .

Как отмечает Ura.ru , испытания намечены на август, когда Вашингтон планирует окончательно разорвать договор РСМД. Предположительно, радиус действия ракеты составляет тысячу километров. В ноябре могут состояться испытания баллистической ракеты с радиусом действия 3-4 тысячи километров.

По утверждению источников Associated Press, новые крылатые ракеты могут быть развернуты в течение полутора лет, отмечает Газета.ру . Ранее президент РФ Владимир путин заявил, что Москва примет ответные зеркальные меры в случае выхода США из ДРСМД.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил в эфире Первого канала, что Вашингтон вряд ли пойдёт на компромиссы в вопросе ДРСМД. Как передает RT , по словам дипломата, все решения по этому договору были утверждены Белым домом ещё до момента объявления о выходе из него.

В связи с этим, «Известия» напоминают, что 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД под предлогом нарушения положений договора Москвой. Речь идёт о российской ракете 9М729, дальность которой якобы выше определённых договором норм. Минобороны РФ опровергло эти обвинения, однако США не вняли аргументам.

4 марта президент РФ Владимир Путин в ответ на демарш Вашингтона подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН назвал патовой ситуацию с ДРСМД и выразил сомнение в возможности новых договоренностей в этой сфере.

