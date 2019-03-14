СМИ: Пентагон планирует испытания ракет, которые привели к ДРСМД

Минобороны США планирует начать проводить испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, уже этим летом. Об этом газете The Washington Post рассказали высокопоставленные представители ведомства, пожелавшие остаться неназванными, сообщает НСН.

Как напоминает WP, когда президент Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД 1 февраля, он запустил полугодовой период ожидания до финального прекращения действия соглашения с Российской Федерацией. Таким образом, с августа 2019 года Вашингтон и Москва смогут свободно проводить испытания, производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности, пишет газета. Отмечается, что даже при действующем договоре исследования и разработка запрещенных ракет были разрешены.

Источники сообщили The Washington Post, что уже в августе Минобороны США планирует провести испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью до 950 километров. По словам одного собеседника издания, суть испытаний будет в том, чтобы «положить ракету «Томагавк» (Tomahawk) в контейнер, и разместить его на корабле или в мобильной пусковой установке».

Также Пентагон планирует провести испытания в ноябре текущего года баллистической ракеты с дальностью от 2300 до 4000 километров, которая, по словам источников, будет напоминать баллистическую ракету «Першинг 2» (Pershing II). Напомним, что после развертывания этих американских комплексов в конце холодной войны США и СССР подписали Договор о ликвидации РСМД.

Ране бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас в интервью НСН рассказал, как решение Соединенных Штатов о выходе из ДРСМД в конечном итоге приведет к миру на планете.