Политолог: Порошенко хочет сделать ВСУ оплотом Европы

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы в эфире НСН предположил, кому и зачем Порошенко адресовал заявление о мощи ВСУ.

Петр Порошенко в эфире радио «Армия FM» рассказал, что военные из стран НАТО приезжают в Незалежную учиться у Вооруженных сил Украины «бить врага». Президент Украины отметил, что события 2014 года закалили и без того мощный боевой дух армии и она обладает фантастической боеспособностью. «Наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага», - заявил Порошенко.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН выразил сомнение, что обращение адресовано США. По его мнению, таким образом украинский лидер дает сигналы Европе.

«Американцы точно его не услышат. Это скорее обращено к высшей иерархии бюрократов ЕС. Сейчас у них мысли, что надо создавать свою европейскую армию. На это, я думаю, и бьет сейчас Порошенко. Он хочет предложить Украину и свою армию в качестве определенной модели, как сердцевину создания отдельных европейских вооруженных сил. Утопающий за соломинку хватается. Он может пойти на какую-то провокацию, чтобы сохранить пост и сорвать выборы»,- предположил Соскин.

Вторую причину политолог увидел в попытке скрыть настоящее положение дел в Вооруженных силах Украины.

«Он говорит неправду, для того чтобы отвлечь внимание от тотального воровства в оборонно-промышленном комплексе и армии. Ему главное – поставить дымовую завесу. Он не может сказать, что в армии разбойники при власти находятся. Он патологически лживый человек. Разговорами о сильной армии, что НАТО надо учиться у украинцев, он намекают, что у них не воруют, хотя на Украине воруют в 90%», - пояснил он.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко посоветовал не верить действующему президенту Украины по поводу положения дел в армии. Он отметил, что в ВСУ процветает воровство.





