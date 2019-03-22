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Порошенко: Военные стран НАТО учатся у ВСУ «бить врага»

22 Марта 2019 в 08:24
Порошенко: Военные стран НАТО учатся у ВСУ «бить врага»

Петр Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУ «бить врага». Как пишет RT, президент Украины назвал армию страны «одной из самых эффективных в Европе». Также в эфире «Армия FM» он подчеркнул, что партнёры из стран — членов НАТО приезжают «к нашим украинским воинам» для того, чтобы научится «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне», отмечает Ura.ru.

При этом реальные факты говорят о другом положении дел в украинской армии. По информации главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери составили более десяти тысяч человек. Это связано с самоубийствами, алкоголизмом и дезертирством среди солдат ВСУ. Кроме того, стало известно, что недавно в рядах украинской армии вспыхнула эпидемия чесотки.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко продолжает настаивать на том, что украинская армия — самая боеспособная в Европе. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, почему не стоит верить словам действующего президента Украины.

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