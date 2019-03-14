Украинский политолог посмеялся над «суперармией» Украины

Президент Украинского аналитического центра рассказал НСН, почему не стоит верить заявлениям Порошенко и депутата Рады Билецкого.

Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий заявил о потерях украинской армии в тысячу человек после заключения второго минского соглашения. По его словам, это «космические цифры для современных войн». Также Билецкий обвинил украинские власти в том, что они мало делают для урегулирования гражданского конфликта и «перебивают эту тему виртуальными рассказами о своих достижениях».

Тем временем президент Украины Петр Порошенко продолжает настаивать на том, что украинская армия — самая боеспособная в Европе. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, почему не стоит верить ни депутату Рады Билецкому, ни Порошенко (слушайте аудио).