Украинский политолог посмеялся над «суперармией» Украины

Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий заявил о потерях украинской армии в тысячу человек после заключения второго минского соглашения. По его словам, это «космические цифры для современных войн». Также Билецкий обвинил украинские власти в том, что они мало делают для урегулирования гражданского конфликта и «перебивают эту тему виртуальными рассказами о своих достижениях».
Тем временем президент Украины Петр Порошенко продолжает настаивать на том, что украинская армия — самая боеспособная в Европе. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, почему не стоит верить ни депутату Рады Билецкому, ни Порошенко (слушайте аудио).
«Не стоит обращать внимания ни на заявления Порошенко, ни Билецкого, потому что и тот, и другой перекручивают факты. Правда где-то по середине. На сегодняшний момент сказать, что украинская армия супер – это смешно. Да, она есть. Есть куча проблем. Воровство в армии шикарно развивается, что есть, то есть. Насчет патриотизма сложно сказать. Он существует, но скорее всего, там люди просто служат, кто за деньги, кто по ряду обстоятельств. Ни больше, ни меньше. С другой стороны, каких-то активных боевых действий сейчас нет и даже у тех, кто пытается раскрутить, перевести это в горячую фазу, это не получается», — пояснил политолог.
Напомним, что ранее Порошенко объявил о росте патриотизма в рядах ВСУ. По его словам, такого уровня патриотизма страна «и близко не имела» в 2014 году. Армия, по мнению главы государства, отреагировала таким образом на заботу о себе властей страны, поскольку «когда государство защищает своих воинов, тогда и воины будут способны защитить государство». Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что Порошенко выдает желаемое за действительное.