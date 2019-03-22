Венгрия получила гарантии на российский газ. Украина осталась с носом

Аналитики в эфире НСН объяснили, почему «Газпром» ищет пути в обход Украины.

Венгрия получит российский газ в 2020 году, минуя территорию Украину, даже если Москва и Киев не придут к соглашению по транзиту. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Газпром» начал строительство «Турецкого потока» в мае 2017 года. Газопровод «Турецкий поток» протянется в Венгрию через территорию Болгарии и Сербии.

Президент Российского газового союза Сергей Чижов выразил сомнение, что Украина может помешать строительству «Турецкого потока», страна в этом вопросе надеется на санкции США.

«Реальное падение газа [после запуска «Турецкого потока»], скорее всего, произойдет примерно на 10 процентов. Но мы понимаем, что есть “Северный поток-2”, есть “Турецкий поток-2”. Украина будет, конечно, усиленно с этим бороться, но исходя из нынешней ситуации, как я вижу, если не будет очень сильных санкций со стороны США, я думаю, Украина сама ничего не сделает. Плюс есть ее восточноевропейские соседи, которые традиционно поддерживают Украину в этом направлении», - отметил собеседник НСН.

Накануне «Нафтогаз» заявил, что «Газпром» начал рассылать странам, граничащим с Украиной, уведомление о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал действия российской корпорации логичными в нынешних реалиях.

«”Газпром” действует исходя из имеющихся на сегодня обстоятельств. Они тоже могут быть изменены, это не приговор. Вероятно, все можно решить путем переговоров, но судя по позиции украинской стороны, они пребывают в своем мире, не совсем связанном с реальностью. А “Газпром” не может ждать у моря погоды, и вынужден действовать заблаговременно, имея в виду различные варианты развития событий. Исходя из сегодняшней ситуации, “Газпром” вынужден предупреждать партнеров о том, что могут быть такие изменения», — отметил политолог.

Договор между Москвой и Киевом по транзиту газа в Европу заканчивается в этом году, о планах заключить новое соглашение пока не сообщалось. Россия работает над «Северным потоком-2» и «Турецким потоком» для доставки топлива в ЕС напрямую.