Клинцевич пожелал Киеву не развалить все торговые центры во время парада

Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины, 24 августа, вызовет «землетрясение в Кремле», заявил депутат Верховной рады Олег Барна в эфире телеканала NewsOne. По словам нардепа от «Блока Петра Порошенко» в эфире телеканала NewsOne, украинцам есть чем похвастаться, пишут Дни.ру.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич вспомнил о том, как несколько дней назад во время репетиции парада в Киеве зенитный ракетный комплекс «Бук» въехал в здание торгового центра после того как водитель не справился с поворотом. Сенатор пожелал Украине провести парад без потрясений, а за примером современной техники посоветовал обращаться к России (слушайте аудио).
Отметим, что на генеральной репетиции киевского парада в центре города заглох модифицированный под стандарты НАТО украинский танк Т-84-120 «Ятаган». Его несколько раз попытались завести, однако действия не увенчались успехом. В результате машину пришлось эвакуировать с дороги с помощью тягача.
Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в Кубинке Московской области с 21 по 26 августа.