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Клинцевич пожелал Киеву не развалить все торговые центры во время парада

23 Августа 2018 в 09:48
Клинцевич пожелал Киеву не развалить все торговые центры во время парада
В эфире НСН сенатор пригласил депутата Рады, пообещавшего Кремлю «землетрясение», на форум «Армия-2018».

Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины, 24 августа, вызовет «землетрясение в Кремле», заявил депутат Верховной рады Олег Барна в эфире телеканала NewsOne. По словам нардепа от «Блока Петра Порошенко» в эфире телеканала NewsOne, украинцам есть чем похвастаться, пишут Дни.ру.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич вспомнил о том, как несколько дней назад во время репетиции парада в Киеве зенитный ракетный комплекс «Бук» въехал в здание торгового центра после того как водитель не справился с поворотом. Сенатор пожелал Украине провести парад без потрясений, а за примером современной техники посоветовал обращаться к России (слушайте аудио).

Землетрясение или пробка из заглохших танков? Что покажет Киев на параде
«Землетрясения, конечно, не будет. Парад – это важное событие. Конечно, хотелось бы, чтобы они не развалили все торговые центры, в силу технического состояния техники и неумения людей, которые управляют ей. Уже были случаи, когда это происходило. Во-вторых, я не уверен, наберут ли они всей этой техники со всех вооруженных сил, чтобы как-то представить ее в рабочем состоянии, чтобы можно было провести парад. А депутату просто рекомендую спокойно сесть на поезд или на самолет, правда, через Минск, прилететь в Москву и сходить на выставку “Армия-2018”, и посмотреть, что такое настоящая современная техника. Тогда, может быть, они и займутся все-таки своей армией. В украинской армии есть только хорошие офицеры и военнослужащие. С техникой у них пока что беда», — сказал сенатор.

Отметим, что на генеральной репетиции киевского парада в центре города заглох модифицированный под стандарты НАТО украинский танк Т-84-120 «Ятаган». Его несколько раз попытались завести, однако действия не увенчались успехом. В результате машину пришлось эвакуировать с дороги с помощью тягача.

Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в Кубинке Московской области с 21 по 26 августа.

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