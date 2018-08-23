Клинцевич пожелал Киеву не развалить все торговые центры во время парада

В эфире НСН сенатор пригласил депутата Рады, пообещавшего Кремлю «землетрясение», на форум «Армия-2018».

Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины, 24 августа, вызовет «землетрясение в Кремле», заявил депутат Верховной рады Олег Барна в эфире телеканала NewsOne. По словам нардепа от «Блока Петра Порошенко» в эфире телеканала NewsOne, украинцам есть чем похвастаться, пишут Дни.ру.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич вспомнил о том, как несколько дней назад во время репетиции парада в Киеве зенитный ракетный комплекс «Бук» въехал в здание торгового центра после того как водитель не справился с поворотом. Сенатор пожелал Украине провести парад без потрясений, а за примером современной техники посоветовал обращаться к России (слушайте аудио).