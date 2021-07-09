Врачи рассказали, как рыба снижает вероятность образования тромбов

Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург рассказали о преимуществах рыбной диеты над мясной. По их словам, рыба способна снизить риск образования тромбов и продлить жизнь.

Медики пояснили такой эффект тем, что рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс. При этом морская рыба содержит больше Омега-3, чем речная, также в ней есть витамин D.

Составлен список продуктов, которые можно есть после истечения срока годности

Врачи привели в пример исследование, в результате которого выяснилось, что если человек хотя бы два раза в неделю включает в меню морскую рыбу, то это снижает риск инфаркта почти в два раза. Речная рыба (например, карп или окунь) содержит немало витамина В и фолиевой кислоты. В ней также есть группа витаминов, отвечающая за регулирование холестерина и снижения риска образования тромбов, заявили медики в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, рыба богата витамином Е, оказывающим омолаживающий эффект на кожу.

Агапкин и Гинзбург сослались на исследование, которое показало, что употребление рыбы хотя бы два-три раза в неделю продлевает жизнь на 3,5 года, а употребление мяса с такой же частотой, сокращает вероятную продолжительность жизни на такой же срок.

Врачи рассказали и о том, как правильно приготовить рыбу – ее лучше не жарить, а готовить на пару или запекать в фольге.

Ранее российский врач-хирург Лилия Усманова перечислила неправильные действия человека, которые могут привести к серьезным заболеваниям почек, передает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПродуктыВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры