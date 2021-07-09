Врачи рассказали, как рыба снижает вероятность образования тромбов

Врачи привели в пример исследование, в результате которого выяснилось, что если человек хотя бы два раза в неделю включает в меню морскую рыбу, то это снижает риск инфаркта почти в два раза. Речная рыба (например, карп или окунь) содержит немало витамина В и фолиевой кислоты. В ней также есть группа витаминов, отвечающая за регулирование холестерина и снижения риска образования тромбов, заявили медики в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, рыба богата витамином Е, оказывающим омолаживающий эффект на кожу.

Агапкин и Гинзбург сослались на исследование, которое показало, что употребление рыбы хотя бы два-три раза в неделю продлевает жизнь на 3,5 года, а употребление мяса с такой же частотой, сокращает вероятную продолжительность жизни на такой же срок.

Врачи рассказали и о том, как правильно приготовить рыбу – ее лучше не жарить, а готовить на пару или запекать в фольге.

Ранее российский врач-хирург Лилия Усманова перечислила неправильные действия человека, которые могут привести к серьезным заболеваниям почек, передает РИА ФАН.

