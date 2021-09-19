Вирус RSV заражает детей по всему миру
Дети во всем мире начали массово заражаться вирусом RSV, сообщает BBC News.
О таких случаях сообщили врачи Швейцарии, Японии и Великобритании. Речь идет о малоизвестном респираторно-синцитиальным вирусе. По словам американских врачей, заболеваемость RSV стали фиксировать в апреле текущего года на фоне эпидемии коронавируса, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов.
Отмечается, что из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против RSV.
Ранее американские исследователи выяснили, что мутировавший COVID-19 лучше переносится по воздуху. Ученые из Университета Мэриленда провели эксперимент, во время которого добровольцев с короновирусом попросили трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя».
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