Вирус RSV заражает детей по всему миру

О таких случаях сообщили врачи Швейцарии, Японии и Великобритании. Речь идет о малоизвестном респираторно-синцитиальным вирусе. По словам американских врачей, заболеваемость RSV стали фиксировать в апреле текущего года на фоне эпидемии коронавируса, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов.

Отмечается, что из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против RSV.

Ранее американские исследователи выяснили, что мутировавший COVID-19 лучше переносится по воздуху. Ученые из Университета Мэриленда провели эксперимент, во время которого добровольцев с короновирусом попросили трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя».

