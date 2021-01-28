Врачи назвали восемь предшественников диабета
Резкое изменение массы тела, сильная жажда и частое мочеиспускание, а также другие признаки свидетельствуют о развитии диабета второго типа. Об этом пишет Express со ссылкой на экспертов-эндокринологов.
Также к симптомам диабета второго типа относят плохое заживление ссадин, проблемы со зрением, чрезмерную усталость, головокружения и покалывание в руках и ногах.
Врачи рекомендуют обратиться к специалисту при проявлении более, чем одного из этих признаков. Точной диагноз можно будет установить после анализа крови. Для профилактики издание опрошенные изданием эксперты рекомендуют заниматься спортом и придерживаться сбалансированного питания.
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