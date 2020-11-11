Врач рассказала о первых симптомах диабета
Около восьми миллионов людей во всем мире не знают о том, что больны диабетом, заявила старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ имени Владимирского, кандидат медицинских наук Валерия Губкина.
По ее словам, еще около 30 миллионов не чувствуют симптомов, однако уже больны.
«Симптомы сахарного диабета в начале заболевания несколько неспецифичны. Люди худеют, жалуются на слабость. И не все обращают внимание на то, что ведущими симптомами диабета являются сухость во рту и жажда. Поэтому не сразу устанавливается диагноз», – отметила Губкина в эфире «Радио 1».
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. ООН признала эту болезнь единственной неинфекционной эпидемией. По информации ВОЗ, к 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всём мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru