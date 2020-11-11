Врач рассказала о первых симптомах диабета

Около восьми миллионов людей во всем мире не знают о том, что больны диабетом, заявила старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ имени Владимирского, кандидат медицинских наук Валерия Губкина.

По ее словам, еще около 30 миллионов не чувствуют симптомов, однако уже больны.