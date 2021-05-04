Врач рекомендовал пенсионеру прекратить смотреть программу Соловьева
Терапевт рекомендовал пенсионеру из Саранска, который жаловался на давление и тахикардию, смотреть его любимую программу Владимира Соловьева, сообщает портал «Столица С».
«Врач выписала пациенту необходимые медикаменты и рекомендовала как можно меньше смотреть программы Соловьева», - пишет URA.RU.
Напомним, Владимир Соловьев ведет на канале «Россия-1» политическое ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и итоговую программу «Москва. Кремль. Путин». У него есть еще ряд медиапроектов. В 2019 году Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели.
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