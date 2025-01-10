Врач Коновалов раскрыл, как заподозрить новый вирус из Китая

Метапневмовирус (МПВ) у подавляющего большинства людей вызывает легкое недомогание, небольшую лихорадку, насморк и кашель, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов. Его слова приводит aif.ru.

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Также он отметил, что у детей и пожилых лиц МПВ способен вызывать более тяжелые инфекции нижних дыхательных путей с одышкой, бронхиолитом и пневмонитом — как и любые другие вирусы, вызывающие ОРВИ.

В качестве мер профилактики Коновалов назвал соблюдение гигиены, хорошее проветривание помещений и ограничение контактов с больными ОРВИ.

Ранее стало известно, что в уезде Бихор в Румынии зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения МПВ человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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