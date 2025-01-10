Врач Коновалов раскрыл, как заподозрить новый вирус из Китая
Метапневмовирус (МПВ) у подавляющего большинства людей вызывает легкое недомогание, небольшую лихорадку, насморк и кашель, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов. Его слова приводит aif.ru.
Также он отметил, что у детей и пожилых лиц МПВ способен вызывать более тяжелые инфекции нижних дыхательных путей с одышкой, бронхиолитом и пневмонитом — как и любые другие вирусы, вызывающие ОРВИ.
В качестве мер профилактики Коновалов назвал соблюдение гигиены, хорошее проветривание помещений и ограничение контактов с больными ОРВИ.
Ранее стало известно, что в уезде Бихор в Румынии зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения МПВ человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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