Pfizer и BioNTech подтвердили 100% эффективность вакцины для детей
Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина от коронавируса на 100% эффективна для защиты подростков 12-15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы компаний.
Для того, чтобы доказать высокую эффективность прививки Pfizer-BioNTech, компании провели наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний. В ней участвовали 2,2 тыс. детей. Заболевание COVID-19 было зафиксировано только в группе испытуемых, которым ввели препарат-пустышку.
В конце марта Pfizer и BioNTech уже заявляли, что для подростков возрастной группы 12-15 лет вакцина эффективна на 100%.
В компаниях отметили, что предоставят данные испытаний регуляторам в США и Евросоюзе для разрешения применения вакцины. Сейчас в США введение Pfizer-BioNTech детям 12-15 лет разрешено только в экстренных случаях.
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