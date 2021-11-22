Pfizer и BioNTech подтвердили 100% эффективность вакцины для детей

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина от коронавируса на 100% эффективна для защиты подростков 12-15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы компаний.

Для того, чтобы доказать высокую эффективность прививки Pfizer-BioNTech, компании провели наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний. В ней участвовали 2,2 тыс. детей. Заболевание COVID-19 было зафиксировано только в группе испытуемых, которым ввели препарат-пустышку.