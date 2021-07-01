ВОЗ дала рекомендации по борьбе с «черной плесенью»

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса. Об этом РИА Новости заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, грибковые инфекции, которые были обнаружены и пациентов в Индии, связаны с дрожжами и плесенью, которые негативно сказываются на ослабленном организме.

В Индии у заболевшего COVID-19 нашли «зеленую плесень»

В ВОЗ подчеркнули, что при возможности необходимо сокращать использование препаратов, которые способствуют развитию грибковой инфекции. При легкой степени заболевания можно отказаться от антибиотиков.

Вуйнович также напомнила о необходимости тщательной дезинфекции биомедицинского оборудования.

Исследовательница и врач-патолог Марта Коэн рассказала РИА ФАН о главных особенностях «черной плесени».

Ранее Всероссийский союз пациентов обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой разработать и утвердить перечень противопоказаний к прививке от новой коронавирусной инфекции, передает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры