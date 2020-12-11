В России зарегистрировали экспресс-тесты для выявления антител после прививки от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионы РФ начали поступать экспресс-тесты для определения уровня иммунитета после прививки от коронавируса, сообщает ТАСС.
На совещании с производителями вакцин Попова рассказала, что тест-система, разработанная в центре «Вектор», была зарегистрирована в России «буквально вчера». По её словам, она позволит объективно оценить иммунологический результат после вакцинации.
Ранее глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что новая тест-система определяет наличие специфических частиц в 93 исследуемых образцах одновременно. Он отметил, что «скрининг осуществляется всего за 18 минут», что позволит увеличить производительность в шесть раз без привлечения дополнительных рecурсов лаборатории
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru