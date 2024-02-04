В России отметили исторический максимум продолжительности жизни

В России продолжительность жизни составляет 73,5 года - это исторический максимум. В три раза уменьшились показатели смертности от повторных сосудистых катастроф за четыре года. Отечественный препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной для профилактики коронавируса, при этом только за последние два года зарегистрировано 1 тыс. российских лекарств, отметили участники пленарной сессии «Здравоохранение России: достижения и возможности» на выставке «Россия».

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«Первое, что мы должны учитывать — это ожидаемая продолжительность жизни и показатели здоровья новорожденных детей», — подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Представители фармацевтической отрасли рассказали о работе в условиях COVID-19 и продемонстрировали технологические прорывы в сфере создания лекарственных средств. Так, стратегия «Фарма-2030» направлена на открытие производств по полному циклу. Таких в России за последние два года создано 14, из них восемь уже изготавливают лекарственные препараты. Объем производства в денежном выражении вырос с с 2008 года на 406 процентов.

«Объем российского фармацевтического рынка с 2014 года в 2,5 раза в денежном выражении, объем государственных закупок вырос более чем в три раза», — сказала заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.

Также на увеличение продолжительности жизни россиян повлияло открытие 750 центров и первичных отделений для оказания экстренной помощи при инфарктах и инсультах, более 500 центров амбулаторной онкологической помощи открыто в последние несколько лет.



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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусФармацевтикаПродолжительность Жизни

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