В России отметили исторический максимум продолжительности жизни

«Первое, что мы должны учитывать — это ожидаемая продолжительность жизни и показатели здоровья новорожденных детей», — подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



Представители фармацевтической отрасли рассказали о работе в условиях COVID-19 и продемонстрировали технологические прорывы в сфере создания лекарственных средств. Так, стратегия «Фарма-2030» направлена на открытие производств по полному циклу. Таких в России за последние два года создано 14, из них восемь уже изготавливают лекарственные препараты. Объем производства в денежном выражении вырос с с 2008 года на 406 процентов.



«Объем российского фармацевтического рынка с 2014 года в 2,5 раза в денежном выражении, объем государственных закупок вырос более чем в три раза», — сказала заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.



Также на увеличение продолжительности жизни россиян повлияло открытие 750 центров и первичных отделений для оказания экстренной помощи при инфарктах и инсультах, более 500 центров амбулаторной онкологической помощи открыто в последние несколько лет.





