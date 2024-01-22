Исследование: Продолжительность жизни мужчин в 2030 году составит 83 года

Ученые из университета Алькалы в Испании спрогнозировали, что средняя продолжительность жизни в 2030 году составит 86,5 года для женщин и 83,1 года для мужчин, данные исследования приводит PLOS One.

Эксперты отмечают, что разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин сокращается, хотя дамы и будут жить чуть дольше.