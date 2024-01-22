Исследование: Продолжительность жизни мужчин в 2030 году составит 83 года
Ученые из университета Алькалы в Испании спрогнозировали, что средняя продолжительность жизни в 2030 году составит 86,5 года для женщин и 83,1 года для мужчин, данные исследования приводит PLOS One.
Эксперты отмечают, что разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин сокращается, хотя дамы и будут жить чуть дольше.
Ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась до 73,5 года. Об этом ранее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По словам Голиковой, добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни удалось за девять месяцев текущего года благодаря «совместной слаженной работе». Между тем президент Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в стране по итогам 2023 года составит около 74 лет, передает «Радиоточка НСН».
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