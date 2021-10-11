В Роспотребнадзоре рассказали о средней продолжительности COVID-19 у пациентов
Коронавирус у пациентов в среднем длится 11 дней, рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
При этом медик отметила, что некоторые пациенты могут выздороветь за пару дней.
«На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — цитирует Руженцову РИА Новости.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина рассказала, что длительность болезни зависит от своевременности лечения, его правильности и индивидуальных особенностей организма пациента, отмечает Ura.ru.
Медики добавили, что сделавшие прививку от COVID-19 болеют гораздо меньше, чем невакцинированные пациенты, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 647 / сут.
Умерли
216 тыс.+962 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+17 274 / сут.
- В Роспотребнадзоре рассказали о средней продолжительности COVID-19 у пациентов
- «Птица-говорун»: Пушков раскритиковал советника Зеленского после слов о Крыме
- Сборная Франции стала победителем Лиги наций
- «Роль нового Ефремова»: Собчак оправдалась за смертельное ДТП
- Помощник президента РФ Серышев может стать полпредом
- Стало известно, когда появится новая сторублевая купюра
- В Роспотребнадзоре сообщили, кто легче перенесет коронавирус
- Врач Саакашвили считает, что ему требуется госпитализация
- 19Fortyfive: конфликт между США и Китаем может породить мировые войны
- ВОЗ: пройдено 60% пути в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru