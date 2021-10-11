В Роспотребнадзоре рассказали о средней продолжительности COVID-19 у пациентов

Коронавирус у пациентов в среднем длится 11 дней, рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

При этом медик отметила, что некоторые пациенты могут выздороветь за пару дней.

«На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — цитирует Руженцову РИА Новости.

В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина рассказала, что длительность болезни зависит от своевременности лечения, его правильности и индивидуальных особенностей организма пациента, отмечает Ura.ru.

Медики добавили, что сделавшие прививку от COVID-19 болеют гораздо меньше, чем невакцинированные пациенты, пишет Газета.ру.

