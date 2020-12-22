В Минздраве РФ назвали число амбулаторных пациентов с коронавирусом
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российские регионы получили все средства на лечение амбулаторных пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС.
На заседании президиума Координационного совета при правительстве глава Минздрава отметил, что на амбулаторном лечении находятся 80% от всех пациентов с COVID-19 - это 935 тысяч человек.
По словам Мурашко, в России занято почти 220 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, однако реанимационных коек в настоящее время достаточно, так как 80% из них «стоят в резерве».
«Регионы научились более эффективному использованию, своевременной госпитализации и выписке, что позволяет увеличить оборот койки и эффективность лечения», - добавил министр.
Глава Минздрава подчеркнул, что из-за коронавируса система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, увеличилось количество пациентов, обращения которых связаны с хроническими заболеваниями.
По данным оперштаба, с начала пандемии в России зафиксировано 2 906 503 случая коронавируса, сообщает Ura.ru. 2 319 520 пациентов выздоровели, 51 912 больных скончались.
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