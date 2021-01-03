В Мексике после прививки вакциной Pfizer госпитализирована врач
В Мексике врач, которая получила вакцину от коронавируса компании Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
У 32-летнего медика спустя полчаса после вакцинации появились сыпь, конвульсии, слабость в мышцах и затруднения дыхания.
В настоящее время состояние женщины стабильное, она получает медикаменты. Выясняются причины такой реакции.
Ранее пожилой швейцарец, проживающий в доме престарелых в Люцерне, умер после вакцинанции против коронавируса.
Прививка была сделана вакциной Pfizer/BioNTech. Массовая вакцинация швейцарцев этой вакциной началась 23 декабря.
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