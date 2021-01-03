В Мексике после прививки вакциной Pfizer госпитализирована врач

В Мексике врач, которая получила вакцину от коронавируса компании Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

У 32-летнего медика спустя полчаса после вакцинации появились сыпь, конвульсии, слабость в мышцах и затруднения дыхания.

В настоящее время состояние женщины стабильное, она получает медикаменты. Выясняются причины такой реакции.

Pfizer: вакцина эффективна против нового штамма COVID-19

Ранее пожилой швейцарец, проживающий в доме престарелых в Люцерне, умер после вакцинанции против коронавируса.

Прививка была сделана вакциной Pfizer/BioNTech. Массовая вакцинация швейцарцев этой вакциной началась 23 декабря.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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