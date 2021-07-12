В Гостином дворе и «Лужниках» готовы к росту числа желающих сделать прививку

В российской столице обеспечены самые широкие возможности по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новой инфекцией в Москве. Сеть пунктов в городе непрерывно расширяется, одновременно наращивается мощность прививочных центров.

В общей сложности число пунктов вакцинации в мегаполисе превысило 300. Пройти процедуру сегодня можно в городских поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», расположенных в парках, семи центрах госуслуг «Мои документы» и в Гостином дворе - одном из крупнейших подобных пунктов в Европе. Этот центр может принимать до 50 человек одновременно и вакцинировать более 7 тысяч человек в сутки, то есть в два раза больше, чем сейчас.

Кроме того, прививку можно сделать в частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах. Как уточнили в оперативном штабе, без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва». Их режим работы увеличен, теперь они открыты с 8:00 до 22:00, причём по факту принимают до последнего посетителя.

Для вакцинации иностранцев открылся крупнейший центр вакцинации в «Лужниках», его пропускная способность превышает 15 тысяч человек в день - в два раза от числа желающих на сегодня. Также приезжие из других стран могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник.

