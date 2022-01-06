Академик Бокерия: Мужчины чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

«Женщина лучше сбалансирована», — объяснил Бокерия.

Академик отметил, что гормональная система женщины настроена на большие физиологические нагрузки, пишет Газета.ру.

Ранее Бокерия заявил, что люди должны жить 100 лет и более. По словам академика, «век — это 100 лет, че-ло-век». При этом Бокерия отметил, что были сообщения о доживших до 180 лет людях, пишет Ura.ru.

