Академик Бокерия: Мужчины чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мужчины болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще, чем женщины. Об этом заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, глава общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в беседе с РИА Новости.

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«Женщина лучше сбалансирована», — объяснил Бокерия.

Академик отметил, что гормональная система женщины настроена на большие физиологические нагрузки, пишет Газета.ру.

Ранее Бокерия заявил, что люди должны жить 100 лет и более. По словам академика, «век — это 100 лет, че-ло-век». При этом Бокерия отметил, что были сообщения о доживших до 180 лет людях, пишет Ura.ru.

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Фото: herzstiftung.de
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