У зараженных коронавирусом обнаружили проблемы со слухом

Роспотребнадзор выявил почти у 20% пациентов с COVID-19 заложенность ушей, которая снижает слух. Об этом заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ведомственного института эпидемиологии Наталья Пшеничная. Она уточнила, что симптом временный и поддается лечению.

Специалист добавила, что примерно в 2% случаев остаточные признаки заложенности остаются на протяжении нескольких недель после выздоровления. После перенесенного вируса в редких случаях у переболевшего может проявиться острая нейросенсорная потеря слуха.

Ранее были названы самые полезные продукты для переболевших коронавирусом.


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ФОТО: pixabay.com
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