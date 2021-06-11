У зараженных коронавирусом обнаружили проблемы со слухом
Роспотребнадзор выявил почти у 20% пациентов с COVID-19 заложенность ушей, которая снижает слух. Об этом заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ведомственного института эпидемиологии Наталья Пшеничная. Она уточнила, что симптом временный и поддается лечению.
Специалист добавила, что примерно в 2% случаев остаточные признаки заложенности остаются на протяжении нескольких недель после выздоровления. После перенесенного вируса в редких случаях у переболевшего может проявиться острая нейросенсорная потеря слуха.
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