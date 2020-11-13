Трутнев заявил о нехватке средств защиты для медиков Магаданской области

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на обеспечение мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией, в Магаданской области предусмотрено 835,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба вице-премьера.

На совещании по вопросу борьбы с распространением коронавируса на территории региона, которое прошло в Магадане, Трутнев отметил, что обеспеченность медучреждений региона средствами индивидуальной защиты - одна из самых низких в округе (57,49%). «Не хватает многоразовых защитных средств для врачей», - добавил полпред.

Вице-премьер также уточнил, что Магаданской области нужны автомобили скорой помощи, компьютерные томографы, существуют дополнительные потребности в медицинском персонале и медикаментах. По словам Трутнева, на эти «узкие» места следует обратить внимание не только руководству региона, но и федеральным властям.

