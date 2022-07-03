Стало известно, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике

По её словам, пациенты могут получить бесплатную медицинскую помощь в частной стоматологии только при наличии направления от лечащего врача. Кроме того, на оказание платных услуг по полису обязательного медицинского страхования распространяются тарифные ограничения. Это значит, что пациент получает такие же услуги, какие он мог бы получать в стенах государственного или муниципального учреждения.

Однако частная клиника дает возможность выбрать, какие процедуры делать по полюсу, а какие платно. При этом неотложную медицинскую помощь частная стоматологическая клиника обязана провести бесплатно.

Напомним, цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) будет запущен в РФ с декабря текущего года.

