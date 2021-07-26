Стало известно о вспышке неизлечимой инфекции в США
Разновидность грибковой инфекции Candida Auris, которую американские медики обнаружили в нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне, оказалась неизлечимой, пишет The New York Times.
Впервые возбудитель обнаружили в 2009 году в Японии. Он устойчив ко всем существующим лекарствам. Около трети пациентов, заразившихся инфекцией, умерли в течение 30 дней. При этом они уже были серьезно больны.
По словам экспертов, Candida Auris сложно уничтожить, если он распространился в помещениях больницы. Отмечается, что коронавирус ускорил распространение грибковой инфекции.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил россиян о тяжелых последствиях редкой грибковой инфекции.
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