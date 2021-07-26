Стало известно о вспышке неизлечимой инфекции в США

Впервые возбудитель обнаружили в 2009 году в Японии. Он устойчив ко всем существующим лекарствам. Около трети пациентов, заразившихся инфекцией, умерли в течение 30 дней. При этом они уже были серьезно больны.

По словам экспертов, Candida Auris сложно уничтожить, если он распространился в помещениях больницы. Отмечается, что коронавирус ускорил распространение грибковой инфекции.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил россиян о тяжелых последствиях редкой грибковой инфекции.

