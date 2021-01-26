Стало известно о более быстром формировании антител к COVID-19 у детей

Дети приобретают антитела к COVID-19 быстрее остальных групп населения, пишут «Известия» со ссылкой на академика РАН Арега Тотоляна.

Таковы результаты исследования популяционного иммунитета, которое ведется в России больше полугода. Пройдено три этапа работы. По словам Тотоляна, создание вакцины от коронавируса для детей не так актуально, как для взрослых и пожилых людей. Как отметил академик, даже при минимальных клинических проявлениях или их полном отсутствии антитела у детей вырабатываются и защита появляется.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал темпы вакцинации россиян от COVID-19.

«Нужно прививать, и все... Мало прививаем, за это надо ругать. Наша главная задача на сегодня – масштабировать и прививать наше население. Об этом надо думать, а не заниматься истерическими рефлексиями. За что нужно ругать – за плохую работу с вакцинацией. Она идет из рук вон плохо», - подчеркнул парламентарий.

