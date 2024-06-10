Сомнолог рассказал о практике, помогающей быстрее уснуть

Упражнения основаны на дыхательных практиках пранаямы (йогическая практика контроля дыхания). Панков уточняет, что нужно поднять язык вверх к задней стороне верхних зубов, а затем сделать глубокий выдох через рот вокруг языка, чтобы получился свистящий звук. После этого нужно закрыть рот и сделать вдох через нос, считая от 1 до 4. Затем задержать дыхание на счет от 1 до 7, а потом выдохнуть через рот со свистящим звуком, считая от 1 до 8. Так выглядит один цикл, который следует повторить три раза, рассказал врач.

Упражнение рекомендуется делать в стрессовых ситуациях или когда необходимо расслабиться и уснуть. Во время выполнения техники может появиться головокружение, но это временно, предупреждает Панков.

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