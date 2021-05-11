Собянин открыл павильон «Здоровая Москва» в Измайловском парке

В Измайловском парке открылся павильон «Здоровая Москва», где бесплатно можно проверить свое здоровье.

«Не надо идти в поликлинику - здесь полное обследование первого уровня, очень удобно. В 2019 году провели такой эксперимент, в нем приняли участие около миллиона москвичей. Сейчас развили эту историю, сделали более насыщенной программу исследований, больше аппаратуры, больше возможностей», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового павильона, добавив, что предварительный диагноз будет записан в электронную медицинскую карту, его возьмет на контроль телемедицинский центр и будет сопровождать до получения окончательного диагноза и назначения лечения.

Собянин также отметил важность этого проекта в период пандемии коронавируса, когда не все идут в поликлинику, чтобы исключить риск заражения.