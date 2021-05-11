Собянин открыл павильон «Здоровая Москва» в Измайловском парке

В Измайловском парке открылся павильон «Здоровая Москва», где бесплатно можно проверить свое здоровье.

«Не надо идти в поликлинику - здесь полное обследование первого уровня, очень удобно. В 2019 году провели такой эксперимент, в нем приняли участие около миллиона москвичей. Сейчас развили эту историю, сделали более насыщенной программу исследований, больше аппаратуры, больше возможностей», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового павильона, добавив, что предварительный диагноз будет записан в электронную медицинскую карту, его возьмет на контроль телемедицинский центр и будет сопровождать до получения окончательного диагноза и назначения лечения.

Собянин также отметил важность этого проекта в период пандемии коронавируса, когда не все идут в поликлинику, чтобы исключить риск заражения.

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В этом году павильоны «Здоровая Москва» будут работать в 46 парках. В них работают два кабинета доврачебного осмотра, процедурный/прививочный кабинет, два кабинета врача-терапевта, кабинет УЗИ, акушерско-смотровой кабинет. Также там можно вакцинироваться от COVID-19, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Павильоны оснащены электрокардиографами, аппаратами УЗИ, спирографами, пульсоксиметрами и другим медицинским оборудованием. Оно позволяет пройти большинство обследований, включенных в программу диспансеризации, и целый ряд дополнительных процедур по назначению врача. За один час жители смогут пройти более 10 исследований.

Павильоны «Здоровая Москва» открыты ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Чтобы попасть на прием к врачу предварительная запись не потребуется.

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ФОТО: Официальный сайт мэра Москвы
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