Собянин поздравил москвичей с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне

Собянин отметил, что от 9 мая 1945 года нас отделяет 76 лет - целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла.

«За эти десятилетия выросло три поколения москвичей, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы. И все же каждый год, когда наступает этот долгожданный праздник, нас охватывают особые чувства, и перед глазами, словно это было вчера, проходят тревожные сводки информбюро и паутина аэростатов в хмуром осеннем небе. Мы вспоминаем молодых парней, призывников, которые еще вчера строили планы на долгую и счастливую жизнь, а сегодня шли в свою последнюю атаку. Мы вспоминаем ополченцев - обычных мирных людей, грудью вставших на защиту родной земли. Думаем об их женах и сестрах, подростках и стариках, которые сутками не покидали цеха оборонных заводов. Нам, рожденным в мирные времена, почти невозможно представить, что пережили наши отцы и деды, и прадеды. Но вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее, мы лучше понимаем нашу историю, мы гордимся своей страной и ее прошлым, без которого невозможно будущего», - сказал Сергей Собянин.

Также мэр города пожелал участникам войны и труженикам тыла здоровья и долголетия, любви и внимания близких

Напомним, праздничные фейерверки в День Победы запустят в парках Москвы с 31 площадки.

