Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом после праздников
Московский мэр Сергей Собянин назвал объективным всплеск заболеваемости коронавирусом весной, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы города, в этот сезон люди в целом болеют чаще — простудой, гриппом, а теперь и COVID-19.
«После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим», — отметил Собянин.
На днях мэр заявил, что в столице снизилось количество новых случаев коронавируса и госпитализации.
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