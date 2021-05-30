Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом после праздников

Московский мэр Сергей Собянин назвал объективным всплеск заболеваемости коронавирусом весной, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

По словам главы города, в этот сезон люди в целом болеют чаще — простудой, гриппом, а теперь и COVID-19.

«После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим», — отметил Собянин.

На днях мэр заявил, что в столице снизилось количество новых случаев коронавируса и госпитализации.

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ФОТО: АГН Москва
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусМоскваСергей Собянин
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