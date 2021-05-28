Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что за прошлую неделю в столице снизилось количество новых случаев коронавируса и госпитализации.

«Должен сказать, что ситуация стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста», - подчеркнул градоначальник.

При этом Собянин отметил, что сам уровень заболеваемости в городе по-прежнему остается «достаточно высоким» и поэтому «надо беречься и прививаться».

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что за сутки в России врачи зафиксировали 9 252 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее количество новых больных в Москве -3 274. На втором месте Санкт-Петербург (840), на третьем - Московская область (746).

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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