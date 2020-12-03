Собянин анонсировал открытие записи на вакцинацию от COVID-19
Электронная запись на прививку от коронавируса открывается завтра в российской столице для преподавателей, медицинских работников и сотрудников социальных служб. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул в своём личном блоге, что в городе сформирована вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Определены склады, оснащённые рефрижераторами, обеспечены холодильные ёмкости для доставки препарата.
Персонал прошёл соответствующее обучение, оборудованы прививочные пункты. Они заработают с субботы, 5 декабря. Вся подробная информация будет опубликована с 4 декабря на официальном портале правительства столицы mos.ru.
После обкатки процесса вакцинации в ближайшие недели и по мере поступления новых партий вакцины перечень категорий, которым будет доступна прививка, будет расширяться, отмечает RT.
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