Собянин анонсировал открытие записи на вакцинацию от COVID-19

Электронная запись на прививку от коронавируса открывается завтра в российской столице для преподавателей, медицинских работников и сотрудников социальных служб. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул в своём личном блоге, что в городе сформирована вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Определены склады, оснащённые рефрижераторами, обеспечены холодильные ёмкости для доставки препарата.

Персонал прошёл соответствующее обучение, оборудованы прививочные пункты. Они заработают с субботы, 5 декабря. Вся подробная информация будет опубликована с 4 декабря на официальном портале правительства столицы mos.ru.

После обкатки процесса вакцинации в ближайшие недели и по мере поступления новых партий вакцины перечень категорий, которым будет доступна прививка, будет расширяться, отмечает RT.

