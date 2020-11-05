«Сбываются худшие прогнозы». В МИД оценили эпидемическую обстановку в мире
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эпидемиологическая обстановка в мире продолжает стремительно ухудшаться, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что вторую, осеннюю волну коронавируса ведущие эксперты в области здравоохранения предрекали ещё весной. «Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы», - добавила Захарова.
По словам представителя ведомства, эпицентром распространения коронавируса является Европа. Поэтому МИД РФ призывает россиян перенести необязательные поездки за рубеж на более позднее время - до стабилизации ситуации с COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru