Россиянам рассказали о самом опасном водном аттракционе
Самый опасный водный аттракцион – это "банан", рассказал профессор медфака Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский. Его слова приводит NEWS.ru.
Катание на таком аттракционе, в первую очередь, грозит травмами позвоночника. Это может произойти из-за того, что этот аттракцион подбрасывается на волнах на большой скорости. Такие перегрузки могут привести даже к перелому позвонков.
Как минимум, у человека могут произойти смещения или компрессионные переломы грудного и поясничного отдела. В худшем случае, такие травмы приводят к повреждениям спинного мозга, что в дальнейшем может грозить параличом конечностей.
Ранее Березовский рассказал, что купание в реках опасно заражением гепатитом A, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru