Россиянам рассказали о самом опасном водном аттракционе

Катание на таком аттракционе, в первую очередь, грозит травмами позвоночника. Это может произойти из-за того, что этот аттракцион подбрасывается на волнах на большой скорости. Такие перегрузки могут привести даже к перелому позвонков.

Как минимум, у человека могут произойти смещения или компрессионные переломы грудного и поясничного отдела. В худшем случае, такие травмы приводят к повреждениям спинного мозга, что в дальнейшем может грозить параличом конечностей.

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