Россиянам предрекли магнитную буру в воскресенье

Магнитная буря прогнозируется в ближайшее воскресенье, 25 октября, передает РИА Новости.

Ранее специалисты Физического института РАН сообщали, что буря продлится несколько дней, однако затем они пересмотрели свой прогноз.

Как сообщалось ранее, ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН обещали пятидневную магнитную бурю класса G1 с 21 по 24 октября. Затем, по их пргнозу, она перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29 октября придет в норму.

Добавим, всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что самая слабая из них может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения связи и перебои в работе навигационных систем.

Как сообщает Мир24, люди, живущие выше шестого этажа, больше подвержены влиянию магнитных бурь.

