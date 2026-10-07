Россиянам назвали оптимальные продукты для заедания тревоги
Для заедания сильной тревожности лучше не использовать шоколад, печенье или конфеты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила нутрициолог Наталья Лясковская.
По её словам, при возникновении желания что-то съесть во время приступа тревоги лучше выбрат натуральный греческий йогурт без сахара или яблоки.
При этом эксперт отметила, что продукта, способного способен снизить тревожность, не существует.
«Нужно разобраться, чем вызвано переживание и есть ли для него реальные основания. Если самостоятельно справиться не получается, стоит обратиться за поддержкой к психологу», — указала она.
Лясковская добавила, что люди заедают не только тревогу, но также усталость, перенапряжение и раздражение. Однако это может привести к расстройству пищевого поведения, поэтому заглушать неприятные эмоции лучше прогулкой, физической активностью, общением с друзьями, чтением книг или тёплой ванной.
Ранее биохимик и нутрициолог Анна Дивинская заявила, что чрезмерное увлечение фастфудом способно негативно сказаться на когнитивных способностях человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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