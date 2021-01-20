Россиян предупредили о нашествии тараканов, которое ожидается в феврале. Насекомые активизируются дважды в год — для размножения. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По словам эксперта, под угрозой многоквартирные дома, а для успешного размножения этим насекомым необходим доступ к воде. Она отметила, что первый пик нашествия тараканов ожидается в феврале, второй – летом, передает радио Sputnik.