Россиян предупредили о нашествии тараканов

Россиян предупредили о нашествии тараканов, которое ожидается в феврале. Насекомые активизируются дважды в год — для размножения. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По словам эксперта, под угрозой многоквартирные дома, а для успешного размножения этим насекомым необходим доступ к воде. Она отметила, что первый пик нашествия тараканов ожидается в феврале, второй – летом, передает радио Sputnik.

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Для того, чтобы защитить свои квартиры от насекомых, необходимо поставить на вентиляционных отверстиях сеточки, сообщает РЕН ТВ. В первую очередь тараканы направятся в ванную комнату и на кухню.

Эксперт Роспотребнадзора также рассказала, что многие яды на тараканов уже не действуют, так как сформировалась популяция устойчивых к основным инсектицидам насекомых, передает РИА ФАН. По словам Рославцева, в качестве приманки подойдут обычные пищевые приманки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НасекомыеРоспотребнадзор
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