Российский ребенок умер от препарата «Золгенсма»

Смерть произошла на фоне почечной недостаточности после пяти-шести недель введения «Золгенсмы» методом инфузии. Novartis уведомила органы здравоохранения на рынках, где реализуется препарат, в том числе управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Ранее оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что препарат для лечения СМА «Золгенсма» официально появился в России. Его стоимость составляет $2 млн.

