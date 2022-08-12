Российский ребенок умер от препарата «Золгенсма»
Один ребенок из России и еще один из Казахстана умерли в ходе лечения препаратом от спинальной мышечной атрофии «Золгенсма», сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую фирму-производителя лекарства Novartis.
Смерть произошла на фоне почечной недостаточности после пяти-шести недель введения «Золгенсмы» методом инфузии. Novartis уведомила органы здравоохранения на рынках, где реализуется препарат, в том числе управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Ранее оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что препарат для лечения СМА «Золгенсма» официально появился в России. Его стоимость составляет $2 млн.
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