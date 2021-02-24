Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в СНГ

Ситуация с распространением коронавируса в странах СНГ стабилизируется, сообщает Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве по итогам заседания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, в целом в странах содружества снижается число новых случаев заражения COVID-19.

Роспотребнадзор подчеркивает, что стабилизации ситуации с распространением инфекции способствует большое количество проводимых тестов, соблюдение мер профилактики, а также вакцинация против коронавируса, уточняет МИР 24.

Между тем, накануне в России зафиксировали резкое падение числа инфицированных COVID-19: вирус обнаружили у 11 823 россиян. В целом кривая ежедневного прироста инфицированных с конца января демонстрирует постепенный спад, отмечает ОТР.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом также снизилось, в РФ выявили 11 749 заболевших, сообщают «Невские новости».

