Роспотребнадзор заявил о приближении пика по COVID-19

Россия приближается к пику по числу новых случаев коронавирусной инфекции, выявляемых за сутки, сообщает РИА Новости.

Как заявила агентству заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сейчас Россия находится в фазе роста заболеваемости, и, возможно, приближается к её пику.

Эксперт выразила мнение, что вряд ли будет преодолена отметка в 20 тысяч заражённых в сутки. Однако на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также переохлаждение организма, снижающие иммунитет.

Пшеничная добавила, что, несмотря на каникулы и удаленную работу, а также ограничительные меры, рост заболеваемости пока продолжается. Она связала это с инкубационным периодом коронавируса, который составляет 14 дней. По её словам, сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель.

Эпидемиолог Роспотребнадзора не исключила, что соблюдение гражданами мер профилактики распространения коронавируса приведёт к процессу стабилизации эпидситуации уже в ноябре, а затем количество заражённых будет постепенно снижаться.

По данным оперштаба, в России за последние сутки выявили 15 982 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Выписаны за сутки 5328 пациентов, скончались 179 пациентов. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 415 316 случаев заражения COVID-19.

