Роспотребнадзор: Обнаруженный в КНР ортонайровирус в России не выявлен

Циркулирующий в Китае ортонайровирус в России не выявлен, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Там заявили, что ситуация находится на контроле. Проведенные китайскими учеными исследования позволили выявить наличие вируса у 17 жителей в северо-восточных регионах, а также у нескольких видов клещей и животных.

Роспотребнадзор проводят мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. В России циркуляция ортонайровируса не зафиксирована.

Ранее стало известно, что эпидемии лихорадки Западного Нила в России не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

