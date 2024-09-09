Роспотребнадзор: Обнаруженный в КНР ортонайровирус в России не выявлен
Циркулирующий в Китае ортонайровирус в России не выявлен, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Там заявили, что ситуация находится на контроле. Проведенные китайскими учеными исследования позволили выявить наличие вируса у 17 жителей в северо-восточных регионах, а также у нескольких видов клещей и животных.
Роспотребнадзор проводят мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. В России циркуляция ортонайровируса не зафиксирована.
Ранее стало известно, что эпидемии лихорадки Западного Нила в России не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru