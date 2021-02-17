Роскачество: больше всего нарушений допускают производители меда

Роскачество выявило больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов в меде, а меньше всего - в водке и бородинском хлебе. Об этом говорится в исследовании службой потребительских товаров.

В 2020 году Роскачество провело 59 исследований продовольственных и непродовольственных товаров, найдя более двух десятков нарушений обязательных требований по качеству и безопасности. Об этом сообщил замруководителя организации Александр Борисов.