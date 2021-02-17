Роскачество: больше всего нарушений допускают производители меда
Роскачество выявило больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов в меде, а меньше всего - в водке и бородинском хлебе. Об этом говорится в исследовании службой потребительских товаров.
В 2020 году Роскачество провело 59 исследований продовольственных и непродовольственных товаров, найдя более двух десятков нарушений обязательных требований по качеству и безопасности. Об этом сообщил замруководителя организации Александр Борисов.
Самое большое число нарушений было в меде - 33 товара из 46 исследованных. Качественнее всего оказались водка (2 товара с нарушениями из 23) и бородинский хлеб (4 товара из 26).
Самой проблемной из непродовольственных товаров является школьная форма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru