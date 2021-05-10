В Сан-Марино победили коронавирус благодаря «Спутнику V»

Российская вакцина «Спутник V» позволила Сан-Марино стать первым государством в Европе, снизившим до нуля уровень инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В организации отмечают, что благодаря российскому препарату в Сан-Марино была проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе.

«Средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», — цитирует ТАСС сообщение РФПИ.

При этом в начале апреля в Сан-Марино выявляли около 250 пациентов с коронавирусом в неделю, а уже с 4 мая в стране не зафиксировали ни одного нового заражения, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, в республике не регистрируют случаи смерти от COVID-19, а предназначенное для COVID-больных отделение госпиталя теперь закрыто, сообщает РЕН ТВ.

В РФПИ выразили готовность поставить дополнительные партии «Спутника V» для организации «вакцинного туризма».

