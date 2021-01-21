Президент Аргентины привился от COVID-19 российской вакциной
Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба администрации главы государства.
Отмечается, что Фернандес привился первым компонентом вакцины в Национальной больнице имени Алехандро Посадоса в пригороде Буэнос-Айреса.
«Глава государства подтвердил безопасность и эффективность вакцины и повторил, что для него приоритетная задача — добиться, чтобы большинство аргентинцев получили вакцины как можно раньше», — говорится в сообщении пресс-службы.
В конце декабря Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями одобрило экстренное применение «Спутника V», и в стране стартовала масштабная вакцинация. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в рамках контракта аргентинцы получат 10 млн доз вакцины.
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