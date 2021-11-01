Попова раскрыла статистику по COVID-заболевшим после вакцинации
После полного курса вакцинации от коронавируса заболевают COVID-19 от 2% до 5% россиян. Такую статистику озвучила в телеэфире глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Данные приведены по отечественным препаратам. По словам Поповой, это очень хороший показатель. Кроме того, вакцинированные граждане почти не попадают в больницы с тяжелой формой ковида, и защищены от смертельного исхода.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинированные могут заражаться штаммом коронавируса «дельта», так как при этом варианте не успевают сработать клетки памяти иммунитета.
Иммунолог Зоя Скорпилева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что дельта-штамм коронавируса - далеко не вершина его эволюции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru