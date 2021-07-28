Песков ответил на вопрос о возможном допуске в РФ иностранных вакцин от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцина от коронавируса от AstraZeneca «пока в Россию не попадала», сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности появления в РФ иностранных препаратов от COVID-19 представитель Кремля отметил, что не располагает какими-либо данными о возможности их допуска в страну.
«Мне неизвестно об этом, лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб», - посоветовал Песков.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что российскую вакцину «Спутник Лайт» испытают в комбинации с англо-шведским препаратом AstraZeneca, сообщает Ura.ru.
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