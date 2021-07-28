Песков ответил на вопрос о возможном допуске в РФ иностранных вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцина от коронавируса от AstraZeneca «пока в Россию не попадала», сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности появления в РФ иностранных препаратов от COVID-19 представитель Кремля отметил, что не располагает какими-либо данными о возможности их допуска в страну.

«Мне неизвестно об этом, лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб», - посоветовал Песков.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что российскую вакцину «Спутник Лайт» испытают в комбинации с англо-шведским препаратом AstraZeneca, сообщает Ura.ru.