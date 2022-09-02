Перечислены признаки скорых проблем со здоровьем
Стремительное изменение веса может говорить о наличии серьезных проблеем со здоровьем, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача-терапевта Елену Тихомирову.
По ее словам, быстрое похудение может сигнализировать о туберкулезе, онкологическом заболевании или тиреотоксикозе, поэтому требует срочно обратиться к врачу. Потеря аппетита и чувство тошноты означает системную интоксикацию. В этом случае также требуется медицинская помощь.
Тем временем, быстрый набор веса приводит ко всем болезням, возникающим из-за избыточного питания. Избыточный вес и постоянная жажда могут говорить о сахарном диабете. Быстрый набор веса в купе с онемением ног у курильщика может означать хроническое сужение артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания — рассеянный склероз или опухоль головного мозга.
Психолог Марина Гладышева заявила, что к набору лишнего веса часто приводят стрессы и недовольство жизнью.
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