«Овал лица и осанка»: Россиянам рассказали, в чем опасность неправильного прикуса

Она рассказала, что неправильный прикус также сопровождается напряжением мышц челюстно-лицевой области, а также шеи и спины, что приводит к нарушению осанки.

Таким образом, выравнивание прикуса важно, так как исправляет расположение подбородка, губ и создает гармоничный профиль.

Ранее телеведущий Александр Мясников в эфире программы телеканла «Россия 1» рассказал, что сахарозаменители могут вызывать онкологические заболевания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

