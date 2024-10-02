«Овал лица и осанка»: Россиянам рассказали, в чем опасность неправильного прикуса

Неправильный прикус, который сопровождается смещением подбородка, искажает овал лица, ослабляет лицевые мышцы и приводит к провисанию кожи - брылям, рассказал врач-ортодонт Анна Оганисян. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Стоматолог Лосев рассказал, как спасти зубы от кариеса

Она рассказала, что неправильный прикус также сопровождается напряжением мышц челюстно-лицевой области, а также шеи и спины, что приводит к нарушению осанки.

Таким образом, выравнивание прикуса важно, так как исправляет расположение подбородка, губ и создает гармоничный профиль.

Ранее телеведущий Александр Мясников в эфире программы телеканла «Россия 1» рассказал, что сахарозаменители могут вызывать онкологические заболевания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ВрачиЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры