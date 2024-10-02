«Овал лица и осанка»: Россиянам рассказали, в чем опасность неправильного прикуса
Неправильный прикус, который сопровождается смещением подбородка, искажает овал лица, ослабляет лицевые мышцы и приводит к провисанию кожи - брылям, рассказал врач-ортодонт Анна Оганисян. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она рассказала, что неправильный прикус также сопровождается напряжением мышц челюстно-лицевой области, а также шеи и спины, что приводит к нарушению осанки.
Таким образом, выравнивание прикуса важно, так как исправляет расположение подбородка, губ и создает гармоничный профиль.
Ранее телеведущий Александр Мясников в эфире программы телеканла «Россия 1» рассказал, что сахарозаменители могут вызывать онкологические заболевания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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